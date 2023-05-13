«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 2.06.

«Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Вулверхэмптоном» в 36-м туре АПЛ. Сейчас, конечно, тяжело давать прогнозы на игры подопечных тен Хага. Далеко не лучшую концовку сезона проводит команда. Но, думаю, у себя дома с «волками» «красные дьяволы» справятся.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Такое ощущение, что вылет «МЮ» из Лиги Европы выбил команду из колеи. С тех пор только в одном из четырёх туров АПЛ «красные дьяволы» смогли выиграть. А в последних двух матчах подопечные тен Хага уступили не самым тяжёлым соперникам – 0:1 с «Брайтоном» и «Вест Хэмом».

Теперь под угрозой находится место манкунианцев в зоне выхода в Лигу чемпионов. С 63 очками команда идёт на четвёртом месте, опережая «Ливерпуль» всего на одно очко. Правда, у мерсисайдцев на одну игру больше. Так что «Юнайтед» осталось просто выиграть в оставшихся матчах.

«Вулверхэмптон» выглядит более нестабильным в сравнении с «МЮ». В последних турах команда чередовала победы и поражения. При этом обыграть «волкам» удалось вышестоящие «Брентфорд» (2:0) и «Астон Виллу» (1:0). А вот уступить подопечные Хулена Лопетеги умудрились «Лестеру» из зоны вылета (1:2).

С 40 очками «Вулверхэмптон» идёт на 13-й строчке. В зону вылета команда уже вряд ли опустится – отрыв от неё составляет десять и более очков.

Думаю, «Манчестер Юнайтед» сейчас не может позволить себе проиграть. Если клуб не попадёт в Лигу чемпионов по итогам сезона, это будет полный провал. А команда у «красных дьяволов» всё-таки хорошая, сильный тренер. Также «Юнайтед» сейчас играет дома. Не думаю, что «Вулверхэмптон», чередующий разные результаты, добьётся тут успеха. Моя ставка – фора (-1,5) на «Манчестер Юнайтед», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 9.26.

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