ЦСКА — «Торпедо»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Москве

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Торпедо» в 27-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.65.

«Московские армейцы у себя на «ВЭБ Арене» сыграют с «Торпедо». Это дерби для ЦСКА. У армейцев в этом сезоне пять поражений, но одно из них как раз от «Торпедо» в «Лужниках». Тогда «Торпедо» забило со стандарта, а ЦСКА бил, бил, бил, бил, но забить так и не сумел, зато обстучал все штанги, в перекладину попал. Важные очки армейцы тогда потеряли в игре с «Торпедо».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас «Торпедо» вообще непонятно в какой футбол играет, даже несмотря на то, что уехало на сборы в Кратово. Мы видели по игре с «Ахматом», ну, ситуация у автозаводцев, не радующая глаз. И в этом сезоне, и в этом туре «Торпедо» может уже вылететь официально, если проиграет ЦСКА. Армейцы, конечно, жаждут взять реванш, да и по турнирной таблице ЦСКА просто необходимо брать три очка, потому что впереди дерби со «Спартаком». А задача у ЦСКА не только в Суперфинале Кубка России удачно сыграть, но и в тройке вслед за «Зенитом» финишировать первым.

ЦСКА сейчас в порядке: выглядит команда очень хорошо, свежо, здорово комбинируют футболисты, моменты создают. Я думаю, что ЦСКА выиграет с форой (-1.5), можно сыграть даже с (- 2) за более жирный коэффициент. Вот эти отчисления игроков, перевод их во вторую команду, ещё и перевод Николая Савичева — это всё говорит о том, что внутри «Торпедо» сейчас неспокойно. У ЦСКА всё гораздо комфортнее. ЦСКА выиграет минимум с разницей в два мяча», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.26.

«Динамо» готово отпустить Диего Лаксальта в летнее трансферное окно.

Алаев: ближайший сезон РПЛ мы проведём в привычном формате.

Гус Хиддинк: без еврокубков футболистам тяжело прогрессировать.