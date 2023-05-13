«Реал» Мадрид — «Хетафе»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Хетафе».

Ставка: обе забьют за 2.05.

«Реал» Мадрид сыграет с «Хетафе». Кажется, что «сливочные» тут должны без особых проблем набирать три очка. Однако я не думаю, что команда Анчелотти сегодня легко выиграет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На неделе «сливочные» провели первую встречу с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. «Горожане» активно давили и могли много забить. Но «Реал» снова показал характер и смог завершить игру вничью – 1:1. Собственно, уже на следующей неделе подопечным Анчелотти предстоит выездная игра в Манчестере.

В самой Ла Лиге мадридцам уже не за что бороться. Да, «Атлетико» сумел опередить в таблице своего географического соседа. Но я думаю, сейчас все мысли у «Реала» посвящены Лиге чемпионов. Так что финиш на третьей строчке клуб не так сильно волнует.

А вот у «Хетафе» есть мотивация в Ла Лиге – клуб борется за выживание. Сейчас с 34 баллами тёмно-синие идут в зоне вылета, на 18-й позиции. Хотя «Валенсия» со спасительной 17-й строчки обгоняет подопечных Хосе Бордаласа только по дополнительным параметрам. Ещё несколько соперников выше имеют всего на одно очко больше.

Хотя «Хетафе» сам виноват, что попал в такую ситуацию. В последних матчах клуб добился только одной победы – 1:0 с «Сельтой». Хотя до этого тёмно-синие проиграли с тем же счетом «Эспаньолу», другой команде из зоны вылета.

Я всё-таки не думаю, что «Реал» тут выйдет на поле основным составом. Для мадридцев очень важно пройти в финал Лиги чемпионов. Соперник у команды в еврокубке – один из самых сложных. Так что вряд ли «сливочные» станут сейчас тратить силы на «Хетафе».

В то же время гостям необходимо зарабатывать очки, чтобы сохранить прописку в Ла Лиге. Так что я думаю, тёмно-синие смогут огорчить оборону соперника», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.26.

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