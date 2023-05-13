ЦСКА — «Торпедо»: прогноз Андрея Тихонова на матч 27-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Торпедо».
Ставка: победа ЦСКА с форой (-2) за 1.95.
«ЦСКА триумфально взлетел на вторую строчку таблицы, обойдя на повороте сразу и «Ростов», и «Спартак». Терпение и труд всё перетёрли. Пока конкуренты эмоционально боролись между собой, армейцы хладнокровно делали своё дело и проводят весну почти образцово-показательно. Конечно, сейчас на таком эмоциональном подъёме они могут горы свернуть.
«Торпедо», идущее последним и потерявшее почти все шансы остаться в лиге, едва ли может оказать достойное сопротивление. Однако не будем забывать первый круг, где армейцы сенсационно уступили. Сейчас «Торпедо» — уже иная команда с другим тренером и философией, но если её недооценить, она может и повторить подвиг», — сказал Тихонов.
Экспресс с коэффициентом 9.26.
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