«Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Локомотив» в 27-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и обе забьют за 2.22.

«Отправляемся в Самару. «Крылья» будут принимать «Локомотив». И многое объединяет эти команды, как мы понимаем, в том числе переходы футболистов. Вообще, взаимоотношения между клубами были неплохими, такими и остаются. «Локомотив» сейчас уже в десятке, на девятое место поднялся после победы над «Сочи». Конечно, «Локомотив» сейчас на ходу, но не сыграет Артём Дзюба, у него ушиб, возможно, не сыграет Пиняев, хоть и вернулся в общую группу. А «Крыльям» очень надо, очень плохо они играют в последнее время по результату — три поражения подряд, плюс ещё удаление Писарского. И всё это как-то нервирует обстановку внутри.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Локомотива» даже в отсутствие Дзюбы есть Изидор, забивающий в четырёх матчах подряд, есть Тикнизян, хорошо играющий, он забил столько же в этом сезоне, сколько за предыдущие 73 игры, есть и Глушенков. В общем, исполнители у «Локомотива» есть, есть ещё тот же Антон Миранчук. Да и у «Крыльев» тоже, без Писарского, может быть, даже полегче самарцам будет, более привычно атаковать. Есть Цыпченко, есть хорошая группа поддержки, Рахманович вернётся после дисквалификации, как и Бейл. Плюс «Крылья» играют дома.

«Крыльям» больше надо в этой встрече. И я выберу вариант «1X и обе забьют» за коэффициент 2.22. Скорее всего, «Крылья» не проиграют, а забьют обе команды», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.77.

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