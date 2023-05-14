«Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ в Самаре

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» с форой (0) за 2.04.
«Крылья Советов» попали в полосу кризиса, команда на грани зоны вылета. А вот «Локомотив» уже может чувствовать себя уверенно.
Мне кажется, что «Локомотив» — фаворит этого матча, в том числе по тому футболу, который команды показывали в последний месяц. У «Крыльев» не сильно получается играть в свой футбол, поэтому я предлагаю ставить на «Локомотив» с форой (0). Уверенность в ставке – 8 из 10. Мне кажется, что москвичи сейчас лучше выглядят», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 10.77.
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