«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч 27-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Ахмат» в 27-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.72.

«В Москве «Динамо» сыграет против «Ахмата» на «ВТБ Арене». У «Ахмата» колоссальные проблемы: там семь игроков отсутствуют. Но есть Карапузов, есть Конате, Ильин, ну, в общем, хватает исполнителей, даже несмотря на кадровые проблемы. Травмированы Бериша, Садулаев, Олейников, Шатара.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Динамо» вроде травмированных почти нет, зато есть проблемы с игрой. «Динамо» в последнее время не радует своих болельщиков, особенно на «ВТБ Арене»: «Сочи» проиграли, «Акрону» ничего не забили, не забили ничего и «Факелу». Сейчас с большим трудом забили на выезде «Химкам» — только с пенальти. Несмотря на мощную группу атаки, всё равно как-то вот «Динамо» выглядит не очень убедительно.

Здесь практически матч за пятое место. «Ахмат» сейчас пятый, «Динамо» — седьмое, между командами всего одно очко. «Ахмат» сделает всё, чтобы не проиграть. А «Динамо», чтобы обойти «Ахмат», надо обязательно выигрывать. У «Динамо» травму получил Фернандес, а Сазонов и Майсторович — это не сказать чтобы супернадёжная пара центральных защитников, к тому же заметно нервничает Шунин. Я думаю, что «Ахмат» может вполне этим воспользоваться, группа атаки у него выглядит мощно. Поэтому мой прогноз на эту встречу – обе забьют», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.77.

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