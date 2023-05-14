«Арсенал» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Брайтон».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.79.

«Арсенал» и «Эвертон» встретятся в очередном туре АПЛ. «Канониры» ещё питают слабые надежды на то, что лидирующий «Манчестер Сити» оступится в одном из оставшихся туров. В таком случае у подопечных Артеты будет шанс вернуться на первую строчку. Но для этого «пушкарям» необходимо самим выигрывать, в том числе в этом туре.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал» поздно спохватился. Да, в последних матчах команда выигрывала – 3:1 с «Челси» и 2:0 с «Ньюкаслом». Однако до этого «канониры» часто терпели неудачи, из-за чего их «Манчестер Сити» и смог опередить, имея ещё одну игру в запасе. Так что подопечным Артеты только и остаётся, что ждать оплошностей «горожан».

«Брайтон» тоже ведёт борьбу сейчас – за еврокубки. С 55 очками команда идёт на седьмом месте и обгоняет ближайших преследователей всего на одно и пять очков. Поэтому при неудачном стечении обстоятельств «чайки» рискуют опуститься из топ-7 таблицы.

В последних встречах подопечные Роберто Де Дзерби чередовали победы с поражениями. Особенно странным выглядит неудача «Брайтона» в матче с «Эвертоном», идущим на дне таблицы – 1:5. Хотя до этого «чайки» справились с вышестоящим «МЮ» – 1:0.

Я тут всё-таки склоняюсь к успеху «Арсенала». Да, клуб испортил себе концовку сезона, слишком часто терял очки. Однако и «Брайтон» пару раз проиграл недавно. Если бы соперник у «канониров» был сильнее, то можно бы было рассчитывать на проигрыш хозяев поля. Однако в этой паре подопечные Артеты сильнее. Клуб обязан побеждать и ждать потери очков у «Манчестер Сити». Предлагаю поставить на победу «Арсенала», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 10.77.

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