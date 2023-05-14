«Факел» — «Пари Нижний Новгород»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 14 мая

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Пари Нижний Новгород» в 27-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.60.

«А вот где будет настоящая ковка, куйка — это точно в Воронеже. Даже удивительно, пожалуй, что в этом туре главная игра – «Факел» — «Пари НН». Команды — соседи по турнирной таблице, между ними одно очко. «Факелу» очень важно не проиграть, «Нижнему» во что бы то ни стало надо выигрывать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но «Нижний» в последних играх вообще не забивает, с большим трудом даются моменты команде Сергея Юрана. «Факел» с приходом Вадима Евсеева поддерживает багаж Пятибратова — по схеме, по наполнению. Ну, и это первый домашний матч для Вадима Евсеева на посту главного тренера.

Напрашивается «низ», конечно, напрашивается «низ». «Факел» выглядит сейчас убедительнее, чем «Пари НН». Можно было бы заиграть «Факел» за коэффициент выше «двойки», но уж больно много стоит на кону. Думаю, что будет очень много борьбы, очень много единоборств и Евсеев с Юраном постараются весь риск свести к минимуму.

Жду большое количество жёлтых карточек и жду малое количество забитых мячей. Мой прогноз на эту встречу — тотал меньше 2.5 за 1.60», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.77.

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