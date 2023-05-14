«Арсенал» — «Брайтон»: прогноз Дениса Казанского на игру чемпионата Англии 14 мая

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Брайтон».
Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.76.
«Сколько бы Де Дзерби ни говорил хорошего про свою команду, мы должны отталкиваться от «Арсенала». Тем более «Брайтон» проигрывает топам 8 матчей из 10. И приезжает сюда «на заклание».
«Арсенал» одержал важнейшую победу в Ньюкасле. Надо напомнить, что в прошлом году все шансы «канониры» потеряли как раз на «Сент-Джеймс». А вот здесь как раз победа 2:0. Это помогает лондонцам держаться в гонке и оставаться «на пятках» у «Сити».
«Арсенал» в 13 матчах из 15 у себя дома выигрывает против команд, которые ниже. Были совершенно неожиданные результаты. Но сейчас команда в полнейшем порядке, летит. И никакой «Брайтон» ей не помеха», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 10.77.
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