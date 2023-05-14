«Эспаньол» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Барселона».

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Эспаньол» примет дома «Барселону» в 34-м туре Ла Лиги. У соперников разные цели на финише сезона. Я не уверен в том, что каталонцы, почти гарантировавшие себе чемпионство в этом розыгрыше Примеры, сегодня добьются лёгкой победы.

Сине-гранатовые очень близки к тому, чтобы досрочно стать чемпионами Испании. Сейчас команда Хави лидирует в турнире с 82 очками. Отрыв от преследователей составляет 13 и более очков. Поэтому особой мотивации у «Барселоны» сейчас нет. Из-за этого команда недавно потеряла очки в матчах с «Райо Вальекано» (1:2) и с «Хетафе» (0:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Эспаньола» в Ла Лиге совсем другая ситуация. Сейчас клуб борется за выживание в турнире. С 31 очком «попугаи» идут на 19-й позиции в зоне вылета. Но пока что для подопечных Луиса Гарсии не всё потеряно – соперники выше имеют только на три очка больше.

Впрочем, последние результаты «Эспаньола» были не такими хорошими, чтобы уверенно заявлять о его шансах на подъём в таблице. В пяти турах бело-синие добились только одной виктории. В большинстве остальных игр подопечные Гарсии уступали.

В общем, я рискну и предположу, что «Барселона» не станет тут громить соперника с сухим счётом. Каталонцы уже просто доигрывают сезон в своё удовольствие. А вот «Эспаньол» как раз выйдет на поле с «горящими глазами». Клубу нужны очки, чтобы сохранить прописку в лиге. Так что верю в то, что тут отличатся оба клуба», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 10.77.

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