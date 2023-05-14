Чехия — Казахстан: прогноз Максима Лебедева на игру хоккейного ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Чехия – Казахстан.

Ставка: ТМ 7.5 за 1.48.

«Братья-казахи, безусловно, порадовали в первом матче. Ведь как было год назад. Казахи бились, казахи терпели, но раз за разом уступали в одну шайбу, так, что за них было искренне обидно. Зато теперь они уступали норвежцам две, отыгрались, а потом ещё и победили в серии послематчевых буллитов. В принципе, в оставшихся шести матчах группового турнира казахстанцам надо добыть ещё столько же очков, чтобы не пришлось судорожно спасаться от вылета из элиты.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, добыть ещё два очка в матче с чехами нашим географическим соседям не удастся – слишком уж соперники разнятся по всем показателям. На месте казахстанцев я бы взял паузу на следующие три матча, а по-настоящему собирался бы лишь на игру с командой Словакии. Там, конечно, будет тяжело, но хотя бы небезнадёжно. А вот с чехами – безнадёжно.

То есть в предстоящем матче, как ни крути, победитель заведомо известен, и даже понятно, что победит он в основное время, как бы героически Казахстан ни бился. Не думаю, что тотал будет высок. Атака у чехов, безусловно, весьма приличная, но надо ли ей будет разрываться в рядовом матче с аутсайдером? Поэтому предположу тотал не выше 7.5, и в тотале этом казахстанской заслуги будет совсем чуть-чуть, если она вовсе будет.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 14 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК Чехия Не начался Казахстан Кто победит в основное время? П1 X П2

Нынешняя сборная Казахстана весьма прилично смотрелась бы в чемпионате ВХЛ. А вот в КХЛ, думаю, в плей-офф бы не попала. Но это её сегодняшний реальный уровень, извините», — сказал Лебедев.

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Экспресс с коэффициентом 10.77.

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