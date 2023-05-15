«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.44.

«36-й тур чемпионата Англии. «Лестер» в зоне вылета и сделает всё, чтобы зацепиться за очки. На мой взгляд, команда всё равно вылетит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ливерпуль» в прекрасной форме, у него хорошая победная серия. Красные «переболели», вышли из кризиса и играют отлично. Клопп борется за попадание в Лигу чемпионов.

Как бы «Лестер» ни старался, но выиграть он сможет только по жёлтым карточкам. «Ливерпуль» гораздо сильнее, к тому же мотивирован», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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