«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.44.
«36-й тур чемпионата Англии. «Лестер» в зоне вылета и сделает всё, чтобы зацепиться за очки. На мой взгляд, команда всё равно вылетит.
«Ливерпуль» в прекрасной форме, у него хорошая победная серия. Красные «переболели», вышли из кризиса и играют отлично. Клопп борется за попадание в Лигу чемпионов.
Как бы «Лестер» ни старался, но выиграть он сможет только по жёлтым карточкам. «Ливерпуль» гораздо сильнее, к тому же мотивирован», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 7.05.
Бувач не исключил, что покинет «Динамо» после увольнения Йокановича.
Куман: не думаю, что Месси вернётся в «Барселону», Лапорта хочет сохранить лицо.
Хави: Бускетс — лучший полузащитник, которого я когда-либо видел.
- 15 мая 2023
-
10:00
- 14 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 11 мая 2023
-
19:00