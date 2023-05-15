Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Риме

Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Риме Андрей РублёвАлехандро Давидович-Фокина.

Ставка: победа Рублёва за 1.50.

«Андрей Рублёв в третьем круге турнира в Риме встретится с Алехандро Давидович-Фокиной. Испанец, спору нет, очень опасный соперник. Тем более на грунте. В предыдущем круге он уверенно одолел аргентинца Гидо Пелью – 6:0, 7:6 — и перед встречей с россиянином имел на отдых больше суток. Андрей же обыграл словака Алекса Молчана ещё раньше и тоже без шансов для соперника – 6:3, 6:4.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С Алехандро Андрей встречался дважды. И оба раза оказывался сильнее, в том числе и на грунте в 2020 году. Конечно, предстоящий матч будет нелёгким, но Рублёв возьмёт в нём верх, ведь по сезону Андрей идёт без спадов и неслучайно находится в первой десятке мирового рейтинга. При этом его соперник один сет взять всё-таки может. Победа Рублёва», — сказала Петрова.

Рим (м). 3-й круг
15 мая 2023, понедельник. 13:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Экспресс с коэффициентом 7.05.

Тарпищев: Медведев набирает технико-тактические варианты игры перед «Ролан Гаррос».

Медведев впервые в карьере одержал победу в матче на «Мастерсе» в Риме.

«Кошачья драка». Тренер — о соперничестве Шараповой и Серены Уильямс.

Рублёву чем сложнее, тем интереснее:
Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина. Россиянин любит тяжёлые условия
Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина. Россиянин любит тяжёлые условия
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023