Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Риме

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Риме Андрей Рублёв – Алехандро Давидович-Фокина.
Ставка: победа Рублёва за 1.50.
«Андрей Рублёв в третьем круге турнира в Риме встретится с Алехандро Давидович-Фокиной. Испанец, спору нет, очень опасный соперник. Тем более на грунте. В предыдущем круге он уверенно одолел аргентинца Гидо Пелью – 6:0, 7:6 — и перед встречей с россиянином имел на отдых больше суток. Андрей же обыграл словака Алекса Молчана ещё раньше и тоже без шансов для соперника – 6:3, 6:4.
С Алехандро Андрей встречался дважды. И оба раза оказывался сильнее, в том числе и на грунте в 2020 году. Конечно, предстоящий матч будет нелёгким, но Рублёв возьмёт в нём верх, ведь по сезону Андрей идёт без спадов и неслучайно находится в первой десятке мирового рейтинга. При этом его соперник один сет взять всё-таки может. Победа Рублёва», — сказала Петрова.
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Экспресс с коэффициентом 7.05.
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