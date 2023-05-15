Словакия — Канада: прогноз Максима Лебедева на матч группового этапа ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Словакия – Канада.

Ставка: победа Канады и ТБ 4.5 за 1.70.

«Опасения подтвердились. Канада откровенно дурковала и по полной чудила в предыдущем матче. Но даже в таком состоянии Словения продержалась только первый период, а потом посыпалась. Понятно, что на этом чемпионате родоначальники пока никакие, причём в таком состоянии они могут пробыть до самого конца. А могут на четвереньках и с божьей помощью вползти в плей-офф с четвёртого места и оттуда построить всех соперников. И это на чемпионате мира мы тоже видели. В общем, «кленовые» непредсказуемы, но от этого более интересны.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не думаю, что в канадской психологии что-то изменится к третьему матчу. Тем более что далеко не каждый канадец понимает разницу между Словенией и Словакией, и многие из них наверняка подумают, что предстоит второй раз подряд играть с одними и теми же. Словаки, конечно, покрепче словенцев и вполне могут не ограничиться одной шайбой на старте первого периода. Но тем незавиднее будет их судьба, когда получившие в морду родоначальники заведутся.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 15 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК Словакия Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, игра ожидается интересной, содержательной и где-то даже непредсказуемой. Но непредсказуемой исключительно в плане сценария. А в плане итогового результата там всё ясно: победа Канады в основное время. С тоталом начиная от 5 и до бесконечности – тут уж как «кленовых» разопрёт», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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