«Бетис» — «Райо Вальекано»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Бетис» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Бетиса» за 1.93.

«Бетис» и «Райо Вальекано» проведут матч в рамках 34-го тура Ла Лиги. Хозяевам поля сейчас есть за что сражаться – пока что они попадают в еврокубки. Так что не уверен, что гости, идущие в середине таблицы, смогут тут набрать очки.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Недавно подопечные Мануэля Пеллегрини боролись даже за попадание в Лигу чемпионов. Однако на дистанции клуб не смог выдержать конкуренции, стал терять очки. Недавно «бетикос» уступили «Осасуне» (2:3) и «Барселоне» (0:4), а также сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» — 0:0.

В результате этих неудач «Бетис» опустился на шестое место. Ближайшая команда выше имеет на пять очков больше. Так что за четыре тура до окончания чемпионата не факт, что получится снова побороться за попадание в топ-4. Да и соперники ниже поджимают подопечных Пеллегрини – «Жирона» имеет всего на четыре очка меньше.

А вот «Райо Вальекано» с 46 баллами идёт на десятом месте. Конечно, разрыв между командой и противниками из еврокубковой зоны не такой большой. Однако есть и другие претенденты на попадание в топ-7. Так что я не думаю, что «пчёлы» имеют реальные шансы на повышение в турнире.

Тем более что подопечные Андони Ираолы в последнее время чередовали победы и поражения. Обыграть «Райо» в том числе удалось «Барселону» — 2:1. Впрочем, я это рассматриваю как исключение из правил.

В этом матче я отдаю предпочтение хозяевам поля. «Бетис» довольно неплохо смотрелся весь сезон. Так что команда достойна финиша в еврокубковой зоне. Да, несколько раз команда теряла очки недавно. Но это только сильнее мотивирует подопечных Пеллегрини, как я считаю. Сейчас «Райо Вальекано» слабее своего противника. Моя ставка – победа «Бетиса», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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