Швеция — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2023 15 мая

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Швеция — Финляндия.
Ставка: ничья за 4.05.
«Если бы перед автором этих строк стояла задача описать на этом чемпионате сборную Швеции одним словом, то наиболее подходящим было бы слово «ленивая». Мы можем спорить и не соглашаться, но этот стиль шведы вырабатывают уже давно. И даже с ним умудряются через раз выигрывать свои группы. Шведов понять несложно: сохранить нервы и эмоции на протяжении семиматчевого группового турнира, в котором большая часть игр не имеет никакого значения, весьма непросто. Другое дело, что перезапуститься к старту плей-офф тоже получается не всегда, но как есть – так есть.
В этом плане, безусловно, шведы в предстоящем матче будут команду Финляндии превосходить. Потому что играть совсем с холодной головой перед своими зрителями практически невозможно. А пробелов в оборонительных порядках нынешней команды Суоми куда больше, чем в предыдущие годы, и шведы непременно постараются этим воспользоваться. Пусть даже и лениво, как они это стараются продемонстрировать в первую очередь соперникам.
Впервые на этом чемпионате предположу ничью в основное время. Причём достаточно малорезультативную, с тоталом не выше 6.5. Потом, конечно, кто-нибудь непременно выиграет, и мне кажется, что это за счёт холодной головы будут шведы. Но это будет уже потом. А в основное время зрителей будет ждать ничья, с которой трибуны категорически не согласятся», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 7.05.
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