«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит и забьёт минимум два гола за 1.75.

«Похоже, что «Лестер» всё же расстанется с АПЛ, как бы это печально ни звучало. Наверное, ошибкой было назначение Дина Смита, который ранее работал в «Астон Вилле». Всё же это наставник больше про атаку, про игру с мячом. «Лестеру» нужен был человек, который наладил бы игру без мяча. Оборона «Лестера» не выдерживала никакой критики.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последние месяцы работы Роджерса всё было не слава богу, а с приходом нового наставника ничего не наладилось. Пропускать семь мячей от «Эвертона» и «Фулхэма» — это перебор. «Лестер» хорошо атакует, но в борьбе за выживание этого явно мало.

«Ливерпуль» стал играть легче, нет особого груза на команду. Команда стала больше создавать, легче реализовывать моменты. Появилась эффективность в последнее время. Стало меньше косяков в обороне, хоть они ещё и остаются. С возвращением Конате как-то всё наладилось. Заиграл снова Трент. Думаю, что «Ливерпуль» концовку сезона проведёт на таком же уровне, вполне приличном.

Пока сохраняется шанс на попадание в четвёрку — команда будет играть. Думаю, что игра получится открытой, весёлой. «Лестеру» ничего не остаётся делать, кроме как искать счастья в атаке. У «Лестера» впереди будут сложные матчи, поэтому и в этом надо выкладываться, так что будет много моментов, может быть, и голов.

Вариант ставки — это победа «Ливерпуля» и тотал гостей больше 1.5 мяча», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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