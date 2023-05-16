«Интер» — «Милан»: безусловный фрибет до 10 000 рублей к матчу Лиги чемпионов

16 мая пройдёт матч Лиги чемпионов «Интер» — «Милан». Начало — в 22:00 мск. Сделать ставку на матч можно на Winline, получив безусловный фрибет до 10 000 рублей. А ещё у них можно смотреть прямые трансляции европейских чемпионатов на сайте и в приложении совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Первый матч стал настоящим холодным душем для «Милана»: два гола в первые 15 минут и безуспешные попытки отыграться. После этого «россонери» ещё и уступили «Специи» в Серии А. Уже ползут слухи об отставке Стефано Пиоли! Отступать некуда: нужно постараться отыграться в ответной встрече. Правда, «Интер» наверняка против. Команда Симоне Индзаги в неплохой форме.

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и делай ставку на матч «Интер» — «Милан» с фрибетом до 10 000 рублей. А еще на Winline можно бесплатно смотреть прямые трансляции матчей топовых европейских чемпионатов.