Дания – Австрия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Дания – Австрия.

Ставка: победа Дании и ТБ 4.5 за 2.62.

«К команде Дании календарь чемпионата мира оказался настолько лояльным, будто они выиграли предыдущий и организаторы нынешнего должны плясать перед чемпионом качучу. Судите сами: первые три матча датчане играют с аутсайдерами турнира, затем с ровней – сборной Германии, и только после этого пойдут три лидера. В общем, идеальный вход в чемпионат, и совершенно непонятно, за какие такие заслуги.

Лучшие прогнозы на сегодня.

То есть после третьего и после четвертого туров датчане в зоне плей-офф быть не просто должны, а обязаны. И не просто быть, а сидеть там царем горы где-нибудь на втором, а то и на первом месте. Правда, одно очко датчане уже успели потерять в матче с французами, но в предстоящей игре со сборной Австрии об этом не может быть и речи. Команда Австрии даже для датчан из другой вселенной и должна быть бита. Пусть и не беспощадно-площадно, но бита непременно в основное время и с приличным преимуществом от двух шайб и более.

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 16 мая 2023, вторник. 16:20 МСК Дания Не начался Австрия Кто победит в основное время? П1 X П2

Отсюда, как от печки, наш прогноз и пляшет. Рисуя для начала тотал от 4,5 и выше. А потом победу датчан в основное время. Пусть порадуются, пока не пришли взрослые злые дядьки и не накостыляли по шее. От этого ведь тоже никуда не деться», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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