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«Интер» — «Милан»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

«Интер» — «Милан»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» — «Милан» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.93.

«Под Стефано Пиоли качается кресло. Появилась информация, что в случае вылета в полуфинале Лиги чемпионов и завершения чемпионата Италии вне топ-4 он будет уволен.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первой игре шансов у «Милана» не было. В первом тайме «Интер» забил два, да еще и пожалел «Милан». Очень было комфортное преимущество. Но самое главное — это качество «Интера», которое было на голову выше, чем у «Милана». Пиоли во втором тайме пытался что-то поменять, но ничего не получилось. Да, не было Леау, но в ответной игре он может сыграть.

В чемпионате Италии «Милан» проиграл на выезде «Специи» а «Интер» задорно выиграл у «Сассуоло» (4:2). Процентов на 70-75 «Интер» обеспечил себе место в финале. Понятно, что могут быть любые чудеса, но кажется, что при Индзаги «Интер» сейчас в порядке. «Милан» недавно против «Лацио» вроде бы и сыграл удачно, но затем два очень слабых матча.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
16 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Милан» проиграл «Интеру» уже три матча подряд, причем ни разу не забил. Когда, если не сейчас? «Милану» придется действовать более авантюрно, более агрессивно в атаке. Возможно, поможет и возвращение Леау. Мне кажется, что и «Интер» без забитого мяча не уйдет с поля, поэтому мой прогноз на этот матч — обе забьют», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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