«Интер» — «Милан»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» — «Милан» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.93.

«Под Стефано Пиоли качается кресло. Появилась информация, что в случае вылета в полуфинале Лиги чемпионов и завершения чемпионата Италии вне топ-4 он будет уволен.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первой игре шансов у «Милана» не было. В первом тайме «Интер» забил два, да еще и пожалел «Милан». Очень было комфортное преимущество. Но самое главное — это качество «Интера», которое было на голову выше, чем у «Милана». Пиоли во втором тайме пытался что-то поменять, но ничего не получилось. Да, не было Леау, но в ответной игре он может сыграть.

В чемпионате Италии «Милан» проиграл на выезде «Специи» а «Интер» задорно выиграл у «Сассуоло» (4:2). Процентов на 70-75 «Интер» обеспечил себе место в финале. Понятно, что могут быть любые чудеса, но кажется, что при Индзаги «Интер» сейчас в порядке. «Милан» недавно против «Лацио» вроде бы и сыграл удачно, но затем два очень слабых матча.

«Милан» проиграл «Интеру» уже три матча подряд, причем ни разу не забил. Когда, если не сейчас? «Милану» придется действовать более авантюрно, более агрессивно в атаке. Возможно, поможет и возвращение Леау. Мне кажется, что и «Интер» без забитого мяча не уйдет с поля, поэтому мой прогноз на этот матч — обе забьют», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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