Андрей Рублёв – Янник Ханфман: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Риме

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Риме Андрей Рублёв – Янник Ханфман.
Ставка: победа Рублёва с форой (-3.5) за 1.76.
«Немец Янник Ханфман за последний год играл только на грунте. При этом в 31 год на его счету нет титулов, а занимает он 101-е место рейтинге. И всё же до 4-го круга в Риме из квалификации он добрался. Накануне справился в трёх партиях с итальянцем Марко Чеккинато – 6:4, 4:6, 6:3. В общем, до определённых границ Ханфман Рублёву проблемы может создать, но только если сам Андрей себе их тоже добавит.
Россиянин в предыдущем раунде обыграл крепкого испанца Алехандро Давидович-Фокину. Причём обыграл в двух сетах – 7:6, 6:3. То есть Рублёв продолжает играть сильно и стабильно. Что касается очных встреч, то она была всего одна. В 2021 году на харде наш соотечественник выиграл уверенно. Вот и сейчас у Ханфмана шансов особо нет — если только взять суммарно 5-6 геймов, не больше. Победа Рублева с форой (-3,5)», — сказала Петрова.
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Экспресс с коэффициентом 11.40.
Медведев: в этом году играю очень хорошо.
Рублёв о матче 1/16 финала: это был тяжёлый бой.
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