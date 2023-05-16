«Интер» — «Милан»: ставка Егора Титова на полуфинальный матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» – «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: «Интер» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.

«Интер» после первой игры получил большое преимущество (2:0), и теперь он может просто играть по счету. Итальянские клубы прекрасно это делают. Оборона у команды Индзаги очень даже приличная. В первой игре моментов у «Милана» было откровенно мало. Сейчас «Интеру» хорошо бы не давать шансов разбежаться сопернику, поэтому стоит сыграть не так агрессивно, зато грамотно и аккуратно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Милана» должен вернуться Леау, но в какой форме португалец после того, как пропустил несколько недель, это вопрос. По составу, по именам, по длине скамейки «Милан» выглядит заметно слабее «Интера». Это чувствовалось в первой встрече, вряд ли что-то изменилось за 6 дней. «Милану» надо идти вперед, надо забивать минимум два мяча. Я думаю, «Интер» спокойно поймает свои шансы на контратаках. Вряд ли много будет голов, все-таки не те клубы, но я бы отталкивался от «Интера». Он сейчас в более удобном положении. Так что моя ставка – «Интер» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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