«Интер» — «Милан»: ставка Александра Мостового на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.93.

«Интер» проводит сильную концовку сезона – сейчас клуб идёт на серии побед. В Серии А подопечные Индзаги близки к финишу в топ-4. Даже может коллектив побороться за вторую строчку.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Милана» же всё намного хуже. Команда чередует разные результаты, часто терпит неудачи. Не выдержали подопечные Пиоли плотного графика. В отличие от своего географического соседа, «Милан» рискует финишировать в Серии А за пределами топ-4. Очень плотная ситуация в верхушке таблицы чемпионата, если не брать «Наполи», конечно.

На выходных «Милан» проиграл далеко не самому сильному сопернику в Италии – 0:2 со «Специей». Тут два варианта: либо клуб действительно находится в катастрофической форме, либо он чересчур сильно готовился к ответной встрече с «Интером».

Но это Лига чемпионов. Тут соперники могут забыть про остальные турниры. «Милан» выйдет на поле в боевом состоянии – ему изначально надо отыгрывать два мяча. От «Интера» жду более расслабленного и прагматичного футбола.

Ставлю на то, что обе команды забьют», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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