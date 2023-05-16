«Интер» — «Милан»: ставка Романа Павлюченко на ответную игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Милан».

Ставка: победа «Интера» за 2.13.

«Интер» и «Милан» встретятся в очередной раз в этом сезоне. Сегодня соперники дадут ответ на важный вопрос – кто выйдет в финал Лиги чемпионов. Преимущество перед ответной встречей в два гола уже есть у подопечных Индзаги. Не думаю, что в своей нынешней форме команда Пиоли сможет отыграться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После победы в первом матче «Интер» также обыграл «Сассуоло» в Серии А. Причем счёт в их матче был крупным – 4:2. Таким образом, серия побед у команды уже достигла семи игр. В чемпионате подопечные Индзаги уже почти закрепились в топ-4, заранее обеспечив себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Милан» на выходных тоже повторил исход первой встречи с «Интером» в полуфинале ЛЧ – проиграл «Специи» в Серии А. Причём подопечные Пиоли потерпели неудачу с тем же счётом, что и в матче со своим географическим соседом – 0:2.

Выступает команда достаточно нестабильно — до этих двух поражений она в том числе обыграла «Лацио» (2:0). Ситуация в таблице чемпионата у «Милана» не самая простая – от топ-4 он уже отстаёт на четыре и пять очков.

Я всё-таки отдаю предпочтение «Интеру». Клуб набрал ход – сейчас он сильнее «Милана». Подопечным Пиоли тяжело даётся концовка сезона. Вряд ли сегодня номинальные гости смогут забить противнику более двух мячей. Моя ставка – победа «Интера», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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