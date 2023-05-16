Словения – Норвегия: прогноз Максима Лебедева на игру чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Словения – Норвегия.

Ставка: победа Словении в матче за 2.59.

«Предстоящий матч точно будет «матчем жизни» для словенцев. А заодно, вполне возможно, и для норвежцев, которые на этом чемпионате выглядят самым слабым вариантом за последние несколько лет. То есть проигравшая команда с очень большой долей вероятности пойдёт «солнцем палима, разводя безнадёжно руками». Под крики радости, доносящиеся из независимого Казахстана.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Более того, по уже проведённым обоими соперниками матчам Словения выглядит если не полноценным фаворитом, то малюсеньким таким фаворитиком точно. Даже при том, что гордые викинги у казахов одно очко уже отжали, а у словенцев в графе «набранные очки» красуется кукиш. Словенцы выглядят как-то веселее, и у них нет этой «фьордовой угрюмости», как у норвежцев. И нет той скукоты в игре, от которой дохнут все мухи в радиусе километра от арены «Рига».

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 16 мая 2023, вторник. 16:20 МСК Словения Не начался Норвегия Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, вы делайте, что хотите, а я ставлю на Словению. Норвежцы, конечно, парни упрямые и даже упёртые и вряд ли дадут словенцам совсем уж разгуляться. Поэтому победа вполне может оказаться и за пределами основного времени, но что-то подсказывает, что минимум два очка сборная Словении наберёт», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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