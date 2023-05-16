Швейцария — Казахстан: ставка Владимира Плющева на матч хоккейного ЧМ-2023

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Швейцария – Казахстан.

Ставка: победа Швейцарии с форой (-3,5) за 1.98.

«Нам иногда кажется, что сборная Казахстана готова играть на равных с соперниками уровня сборной Швейцарии. И, действительно, в последних двух очных играх эти команды обменялись победами. Правда, казахстанцы свой матч выиграли по буллитам в 2016 году, а швейцарцы в основное время на прошлогоднем чемпионате мира.

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А вот как команды сыграли в стартовых играх текущего мирового форума: Швейцария сокрушила Словению (7:0) и Норвегию (3:0), а Казахстан одолел Норвегию (4:3 Б) и уступил Чехии 1:5. Роман Старченко и Никита Михайлис, конечно, хороши, но если они хотя бы раз пробьют неприступные пока ворота швейцарцев, то это уже будет неплохо. Что же касается атаки страны сыров и банков, то сдержать Нино Нидеррайтера, Дениса Мальгина и компанию будет невероятно сложно, если не сказать больше. У Швейцарии очень хорошая сборная, которая и на Еврохоккейтуре себя уже проявила. И уж точно Казахстану её не остановить. Швейцарцы выиграют и сделают это весьма уверенно. Победа Швейцарии с форой (-3,5)», — сказал Плющев.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 16 мая 2023, вторник. 20:20 МСК Швейцария Не начался Казахстан Кто победит в основное время? П1 X П2

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