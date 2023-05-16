«Интер» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Милан».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.77.
«Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. «Интер» против «Милана». В первом матче заслуженно победил «Интер». Всю игру «нерадзурри» доминировали.
Думаю, в ответном матче вся ставка будет сделана на оборону. Итальянские команды устроены так, что они не пытаются развить успех, а именно обороняют результат.
Вне зависимости от составов это будет очень закрытая игра, которая завершится вничью 0:0. Может, кто-то забьёт один гол.
Но голов будет мало, потому что счёт первой игры располагает «Интер» к низовому матчу», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 11.40.
Арбитр Федотов: назначение Кукуляка на «Спартак» — ошибка.
Пиоли: «Милан» ещё может выйти в финал Лиги чемпионов.
Березовский: Сафонов может достичь высот Акинфеева.
- 16 мая 2023
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 15 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 14 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 мая 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00