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«Интер» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов

«Интер» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Милан».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.77.

«Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. «Интер» против «Милана». В первом матче заслуженно победил «Интер». Всю игру «нерадзурри» доминировали.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, в ответном матче вся ставка будет сделана на оборону. Итальянские команды устроены так, что они не пытаются развить успех, а именно обороняют результат.

Вне зависимости от составов это будет очень закрытая игра, которая завершится вничью 0:0. Может, кто-то забьёт один гол.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
16 мая 2023, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но голов будет мало, потому что счёт первой игры располагает «Интер» к низовому матчу», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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