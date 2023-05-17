«Ман Сити» — «Реал»: безусловный фрибет до 10 000 рублей к матчу Лиги чемпионов

17 мая пройдёт матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Реал». Начало — в 22:00 мск. Сделать ставку на матч можно на Winline, получив безусловный фрибет до 10 000 рублей. А ещё у них можно смотреть прямые трансляции европейских чемпионатов на сайте и в приложении совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Нас ждёт невероятное тренерское противостояние! У Пепа Гвардиолы больше ресурс и домашние трибуны в наличии, но испанец никак не может выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити». А тут ещё и легендарный Карло Анчелотти на пути. В первом матче «Реал» был ничем не хуже. Итог — справедливая ничья 1:1. Что ждёт нас в ответной игре?

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