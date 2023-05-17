«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 2.60.

«Второй финалист Лиги чемпионов определится в Манчестере. Туда приедет «Реал» Мадрид. Снова испанцам нужно рассчитывать на чудо и камбек. Пока что все факты говорят о том, что подопечные Гвардиолы являются фаворитами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уже можно сказать, что «Ман Сити» снова выиграл в АПЛ. «Арсенал» помог сократить время «горожанам» до этого события, уступив «Брайтону». Так что на следующих выходных команда Гвардиолы снова может получить золотые медали лиги. Они и пару дней назад уверенно обыграли «Эвертон» -3:0.

А «Реалу» уже давно нет смысла рассчитывать на успех в Ла Лиге. «Барселона» на дистанции оказалась намного сильнее. Такого же количества побед «сливочные» не смогли достичь, в отличие от каталонцев, на выходных гарантировавших себе финиш на первой строчке. Хотя в чемпионате мадридцы все равно не играют спустя рукава. На выходных они обыграли «Хетафе» — 1:0.

Конечно, «Манчестер Сити» усердно готовится к этому матчу. Год назад расклад сил был схожий, однако «Реал» смог сотворить чудо. Сегодня «горожане» будут осмотрительными. Но, в отличие от прошлой ЛЧ, сейчас у Гвардиолы появился еще один козырь — Холанд. Поэтому шансы у англичан на выход в финал намного выше, чем у «Реала», я считаю.

Предлагаю ставку — азиатская фора (-1) на «Манчестер Сити», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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