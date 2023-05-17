«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: ставка Романа Павлюченко на полуфинал Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 2.60.

«Манчестер Сити» примет дома «Реал» Мадрид в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Если бы в их первой встрече команда Анчелотти выиграла, то я бы и сейчас отдал ей предпочтение. Однако «горожане» показали, что находятся в отличной форме. Думаю, у подопечных Гвардиолы больше шансов на выход в финал ЛЧ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ман Сити» не стал сбавлять обороты в АПЛ на прошлых выходных. Казалось бы, можно покопить силы в матче с одним из аутсайдеров лиги — «Эвертоном». Однако у команды Гвардиолы вышли на поле основные игроки, которые и обеспечили победу клубу — 3:0. Хотя настрой «горожан» не вызывает удивления — они находятся в шаге ещё от одного чемпионства в Англии.

«Реал» тоже выиграл на прошлых выходных. Клуб встречался с «Хетафе» и скромно победил — 1:0. Главным событием матча стала травма Камавинга. Однако позже врачи исключили серьёзное повреждение у игрока. Без него подопечным Анчелотти было бы ещё сложнее в ответном полуфинале еврокубка.

Конечно, перед «Манчестер Сити» сейчас стоит тяжёлая задача — не проигрывать в АПЛ и выйти в финал ЛЧ. Однако клуб находится в очень боевом состоянии. Ему по силам справиться везде. «Реал» же не так стабилен во второй половине сезона. На выезде в Манчестере в таком важном матче ему будет очень тяжело. Ставлю тут на победу «Манчестер Сити» с форой (-1)», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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