«Краснодар» — «Урал»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Краснодар» — «Урал».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.94.

«Краснодар» и «Урал» встретятся в финале Пути регионов Кубка России. Обе команды, конечно, жаждут попасть в главный финал с ЦСКА. Хотя думаю, ситуация в РПЛ сильно повлияет на исход их противостояния.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дело в том, что у екатеринбуржцев довольно тревожная ситуация в чемпионате России. Этот «Урал» уже совсем не тот, что был после зимней паузы. Две победы подряд — удача для подопечных Гончаренко сегодня. В случае проигрышей в оставшихся турах РПЛ клуб рискует опуститься в зону вылета. А если учесть неплохую форму «Факела», а также рвение «Крыльев Советов», то не уверен, что «Урал» точно обеспечит себе прописку в следующем розыгрыше Премьер-Лиги.

У «Краснодара» в этом плане всё спокойно. Команда без особых проблем завершает сезон в середине таблицы РПЛ. Конечно, теоретические шансы на финиш в топ-3 у «быков» есть. Но для этого целому ряду команд, в число которых входят «Спартак», «Ростов» и ЦСКА, нужно только проигрывать. А такой исход событий, конечно, маловероятен.

Так что подопечные Ивича могут спокойно сконцентрироваться на Кубке России. Финал с ЦСКА — прекрасное завершение сезона для «быков». Год был у них и так трудным. Ну а «Урал» будет пытаться хотя бы не вылететь из РПЛ. Сейчас екатеринбуржцы слабее краснодарцев. Мой вариант для ставки — победа «Краснодара», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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