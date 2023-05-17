«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз Константина Генича на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.92.

«Манчестер Сити» без пяти минут чемпион Англии. «Реал» уже точно не чемпион Испании. Ла Лигу выиграла «Барселона». Но мадридцы как обладатели Кубка Испании и победители Лиги чемпионов наверняка имеют свой план на этот матч.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первой игре все думали, что «Манчестер Сити», имеющий такой перевес в Англии, катком пройдет по «Реалу». Но «сливочные» сумели выстоять и за счет опыта и правильного отношения к игре перевернули ход матча. Отличный гол забил Винисиус. Самое интересное, что в первом тайме лучше смотрелся «Манчестер Сити», а забил «Реал», а во втором тайме — наоборот.

Во второй игре, уже дома, если Гвардиола не начнет чудить, то звезды «Манчестер Сити» найдут лазейки к воротам «Реала». Понятно, что мадридцы умеют терпеть, в команде знают, как относиться к таким матчам. В то же время «Манчестер Сити» в недавнем матче вообще не заметил «Эвертон».

В общем, я думаю, что в этом матче будет верх. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» забил четыре «Реалу», но должен был забивать восемь. Однако пропустил три, а у мадридцев моментов было очень мало.

Хоть это и ответный матч, но «Манчестер Сити» сыграет нагло, по-спортивному зло и результативно. Просто на победу «Манчестер Сити» я бы не стал ставить, потому что в соперниках «Реал», который даже в плохом для себя матче может хорошо сыграть.

Не исключаю ничью, к примеру, 2:2. Есть быстрый Винисиус, быстрый Родриго, классный Бензема. Все они впереди могут что-то придумать. Мой прогноз на этот матч — 1Х и ТБ 2,5», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

Арбитр Федотов: назначение Кукуляка на «Спартак» — ошибка.

Агент Олусегуна: мы ведём переговоры с несколькими европейскими клубами.

Березовский: Сафонов может достичь высот Акинфеева.