«Краснодар» — «Урал»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Урал».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.91.
«Обе команды заслуженно прошли в эту стадию, безусловно, этот трофей для них очень важен, потому что они ещё трофеев не имеют.
Оба коллектива находятся в хорошей форме – «Урал» в последнем матче вырвал победу, а «Краснодар» достойно сыграл с «Зенитом».
«Краснодар» в целом команда атакующая, но сейчас она немножко изменилась, научилась играть на результат. Открытого футбола в этом матче точно не будет. Считаю, что шансы команд абсолютно равные.
Думаю, что голов в этом матче будет немного, команды будут играть очень осторожно. Дам один прогноз на эту игру – тотал меньше 2.5», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 11.40.
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