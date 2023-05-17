США – Австрия: прогноз Максима Лебедева на матч группового этапа ЧМ-2023

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 США – Австрия.

Ставка: победа США и ТБ 5.5 за 1.65.

«Можно сказать, что сборная Австрии идет по нарастающей, ведь в своем предыдущем матче наследники Моцарта забросили целых две шайбы. Правда, это были шайбы в ворота сборной Дании, которая в хоккейный олигархат точно не входит. Причем пропустили австрийцы от скромных датчан шесть шайб, что делает шансы против американской команды ну совсем невидимыми.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В качестве «контрольного в голову» можно использовать тот факт, что играют австрийцы второй матч подряд. Тогда как звездно-полосатые имели полноценный выходной. В общем, ничего хорошего для австрийцев не предвидится, да и неоткуда этому браться. Скажем честно, место сборной Австрии этажом ниже. Вот там они будут в своей тарелке, а в элите их судьба – терпеливо сносить пинки и оплеухи от тех, кто умеет играть в хоккей.

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 17 мая 2023, среда. 16:20 МСК США Не начался Австрия Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому вопрос о победителе предстоящего матча не стоит. Предположу матч с веселым количеством заброшенных шайб, и нетрудно догадаться, где они все или почти все окажутся. Тотал будет выше 5,5, и все закончится в основное время очередным проигрышем мелодии «Знамя, усыпанное звездами», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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