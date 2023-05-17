«Ман Сити» — «Реал»: прогноз Андрея Тихонова на полуфинальную игру Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Реал».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.00.

«Первый матч пошёл не совсем по плану Гвардиолы. Манчестерцы первыми пропустили, позволили нанести достаточно много ударов по своим воротам, «Реал» успешно закрыл Холанда. Но в то же время Пеп не сделал ни одной замены за весь матч – это говорит о его уверенности в своих игроках и плане на двухматчевое противостояние. Сам Холанд, может, ничего и не сделал, зато оттягивал на себя много внимания, что привело к голу после дальнего удара Де Брёйне. А бить так в «Ман Сити» умеет далеко не только он. С другой стороны, «Реал» показал, что может перехватывать инициативу и играть с «горожанами» на равных, а против Винисиуса, кажется, вообще не существует никакого лекарства. Бензема тоже всегда где-то рядом с голом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В итоге это две равные по силам команды и удивить друг друга могут только какими-то нестандартными тактическими ходами. В интересах хозяев как можно раньше изменить счёт в свою пользу, тогда как затягивание процесса скорее пойдёт на пользу гостям, потому что у них просто больше победного опыта в Лиге чемпионов и нервы не будут давить на них всё больше с каждой новой минутой», — сказал Тихонов.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

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