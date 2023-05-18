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«АЗ Алкмар» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги конференций

«АЗ Алкмар» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги конференций
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Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги конференций «АЗ Алкмар» — «Вест Хэм».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.16.

«Историческое достижение на кону как для одних, так и для других. Если «Вест Хэм» пройдёт дальше, то это станет первым для «молотобойцев» появленим в финале европейского турнира с 1999 года. Тогда команда сыграла в финале Кубка Интертото.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Всё может получиться для англичан. Благодаря победе в Лондоне и благодаря отличной форме у команды Мойеса шансы велики.

Мне кажется, здесь куда проще сыграть не на исход, а на ОЗ и ТБ. Потому что «АЗ Алкмар» забивает регулярно, в пяти матчах из шести. А «Вест Хэм» регулярно пропускает, также в пяти из шести встреч. В хорошей форме нападающие. Тот же Майкл Антонио, который в предыдущей встрече забил, и в этой будет главной ударной силой.

Лига конференций. 1/2 финала. 2-й матч
18 мая 2023, четверг. 22:00 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому ставлю на ОЗ и ТБ (2.5) в этой встрече», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 8.45.

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