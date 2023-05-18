«Байер» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч 1/2 финала Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома».

Ставка: победа «Байера» за 2.11.

«Байер» примет дома «Рому» в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Неделю назад римляне у себя дома выиграли с минимальным счётом 1:0. Думаю, сейчас немецкий клуб добьётся успеха, по крайней мере, в основное время.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рома», несмотря на успешные игры в Лиге Европы, выступает довольно неудачно в Серии А. Там команда идёт на шестой строчке и уже сильно отстаёт от соперников из топ-4. Так что попадание в зону Лиги чемпионов подопечным Моуринью уже не светит.

Это подтверждается последними встречами коллектива – сейчас он идёт на длинной серии без викторий. На выходных «Рома», например, потеряла очки в игре с «Болоньей» — 0:0.

«Байер» тоже терпел в последнее время много неудач в Бундеслиге. На выходных «фармацевты» потеряли очки в противостоянии с не самым сильным соперником – 1:1 со «Штутгартом».

Сейчас подопечные Хави Алонсо уже находятся за пределами еврокубковой зоны. В ближайших матчах только «Вольфсбург» им, возможно, получится обогнать – у них равное количество очков.

В общем, обе команды имеют сложные ситуации в чемпионатах. Так что нельзя сказать, что клубы полностью концентрируются на еврокубке. В их первом матче «Рома» выиграла, но сделала это с минимальным счётом. Так что сейчас «Байер» постарается отыграть один мяч, тогда счёт у них снова будет равным.

Несмотря на последние потери очков в Бундеслиге, «фармацевты» смотрятся довольно уверенно. Поставлю на их победу», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.45.

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