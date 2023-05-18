«Севилья» — «Ювентус»: прогноз Константина Генича на полуфинал Лиги Европы

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» – «Ювентус» в полуфинале Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: проход «Севильи» за 1.80.

«Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» будет играть с «Ювентусом». Неделю назад «Севилья» была лучше, чем команда Макса Аллегри, и по тактике, и по качеству игры. Севильцы забили прекрасный гол в первом тайме, могли забить ещё, убегали классно в контратаки. Во втором тайме играли уже строго по счёту. Ну, не дотерпели в концовке, со стандарта пропустили, сыграли вничью – 1:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но, учитывая нынешнее состояние «Севильи», то, как она выглядит, и победу в последнем туре над «Вальядолидом» (3:0), мне она нравится больше, даже несмотря на победу «Ювентуса» над «Кремонезе» в последнем туре (2:0). Плюс домашний стадион, который практически всегда приходит «Севилье» на помощь, «Манчестер Юнайтед» это на себе испытал совсем недавно. Я думаю, что у «Севильи» очень хорошие шансы пройти дальше, как бы ни пыжился «Ювентус». А у него задача попасть в Лигу чемпионов. Пока он ещё остаётся в лигочемпионской четвёрке, но выиграть Лигу Европы было бы прекрасно. Но сейчас состояние «Ювентуса», честно говоря, не убеждает, даже несмотря на то, что в чемпионате несколько побед подряд одержано.

«Севилья» — очень крепкий орешек, и, мне кажется, «Ювентусу» будет сложновато с этой командой справиться. Мой прогноз — проход «Севильи» за 1.80», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.45.

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