«Байер» — «Рома»: прогноз Константина Генича на полуфинальную игру Лиги Европы

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Байер» – «Рома» в полуфинале Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Очень непростой матч с точки зрения прогноза пройдёт в Леверкузене. «Байер» сыграет против «Ромы». На «Олимпико» в первом матче была минимальная победа «Ромы» — 1:0. «Байеру» хочешь не хочешь придётся как-то раскрываться и ловить свой шанс в атаке. В первом матче было достаточно моментов, чтобы наказать оборону «Ромы», но где-то Вирцу и компании не хватало точности и хладнокровия. Мяч в ворота просто не шёл, ну и свой момент римляне реализовали.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последнем туре «Рома» играла смешанным составом с «Болоньей» — сыграла вничью 0:0. «Байер» со «Штутгартом» первый тайм тоже сыграл без забитых мячей, уже во втором тайме команды обменялись забитыми мячами.

Здесь, зная Моуринью, его умение выстраивать игру строго по результату, прагматично, прямолинейно, внимательно, я бы тоже сыграл, наверное, низ за 1.75. А кто пройдёт в финал, вообще не понимаю», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.45.

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