«Ньюкасл» — «Брайтон»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Известный комментатор Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Брайтон».
Ставка: победа «Ньюкасла» за 2.03.
«Перенесённый тур чемпионата Англии. Обе команды в этом году играют очень хорошо. Мне кажется, болельщики даже не ожидали такого подъёма.
«Ньюкасл» идёт на третьем месте, имеет все шансы сыграть в Лиге чемпионов. «Брайтон» также вполне может попасть в еврокубки. При этом «чайки» играют нестабильно. Команду штормит: она может крупно проиграть, а потом крупно выиграть.
«Ньюкасл» набрал в последних двух матчах всего одно очко. Команде нужно собраться и победить. Что она и сделает.
«Брайтон» не может играть стабильно хорошо два матча подряд. После разгрома «Арсенала» наступит «похмелье», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 8.45.
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