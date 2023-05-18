«Ньюкасл» — «Брайтон»: прогноз Эдуарда Мора на матч АПЛ

Известный комментатор Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Брайтон».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 2.03.

«Перенесённый тур чемпионата Англии. Обе команды в этом году играют очень хорошо. Мне кажется, болельщики даже не ожидали такого подъёма.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ньюкасл» идёт на третьем месте, имеет все шансы сыграть в Лиге чемпионов. «Брайтон» также вполне может попасть в еврокубки. При этом «чайки» играют нестабильно. Команду штормит: она может крупно проиграть, а потом крупно выиграть.

«Ньюкасл» набрал в последних двух матчах всего одно очко. Команде нужно собраться и победить. Что она и сделает.

«Брайтон» не может играть стабильно хорошо два матча подряд. После разгрома «Арсенала» наступит «похмелье», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 8.45.

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