«Севилья» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Севилья» – «Ювентус» в полуфинале Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.35.

«Мне кажется, «Севилья» в этой паре могла упустить свой шанс в первой встрече. В гостях она владела преимуществом, замечательно провела первый тайм. Там севильцы могли забить не один мяч, но потом как-то испугались, начали играть на удержание. Итог мы видели: «Ювентус» в своём стиле отыгрался в концовке после стандарта. Вовремя «Севилья» не дожала, может за это поплатиться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ювентус», как правило, вцепляется в такие шансы. Он будет биться в гостях до конца, несмотря на жаркую поддержку местных болельщиков. Ему не привыкать проводить такие важные встречи. У него в составе очень много опытных ребят, добивавшихся больших побед. И, на мой взгляд, в футбольном плане туринцам будет легче здесь. Дома от них ждали игры на победу, первым номером, но этот «Ювентус» пока не готов к такому. Зато обороняться он умеет и числом, и умением. Этим он и займётся в гостях, а впереди будет рассчитывать на мастерство Влаховича и Ди Марии. Эти двое могут всё сделать сами. Да и какой-то стандарт в очередной раз может помочь. «Севилья» же запросто может упереться в стену, и это её психологически надломит.

Я думаю, «Ювентус» не проиграет при тотале больше 1.5 мяча. Или 1:1, или 0:2, или 1:2 — самые вероятные результаты, так вижу здесь», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 8.45.

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