«Севилья» — «Ювентус»: ставка Романа Павлюченко на полуфинал Лиги Европы 18 мая

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Ювентус».

Ставка: победа «Севильи» за 2.49.

«Севилья» и «Ювентус» встретятся в рамках ответного матча полуфинала Лиги Европы. Неделю назад соперники выдали равную игру – 1:1. Сегодня, думаю, фортуна будет на стороне испанцев, играющих дома.



Лучшие прогнозы на сегодня.

После ничьей с «Ювентусом» севильцы на выходных крупно обыграли «Вальядолид» — 3:0. Довольно неплохо сейчас выглядит команда. Весь сезон подопечные Хосе Луиса Мендилибара показывали не лучшие результаты. Однако сейчас начали часто выигрывать – в пяти турах четыре раза добились победы. Так что, я думаю, у «красно-белых» получится завершить сезон на высокой ноте.

«Ювентус» тоже на выходных смог выиграть. Клуб обыграл в Серии А не самый сильный «Кремонезе» с достаточно небольшим счётом 2:0. В таблице Серии А перспектив у туринцев больше, чем у «Севильи» в Ла Лиге. Сейчас «старая синьора» претендует на финиш в топ-4, на второй строчке. В последних турах команда Аллегри тоже только выигрывала.

Не думаю, что матч будет простым для соперников. Да, «Севилья» в Ла Лиге стоит не так высоко, как «Ювентус» в Серии А. Однако «красно-белые» набрали ход. Думаю, они смогут навязать борьбу противнику. Тем более что в Лиге Европы команда привыкла доходить до финальных стадий. Также преимуществом для подопечных Мендилибара является домашняя арена.

Так что я склоняюсь к тому, что «Ювентус» не выйдет в финал Лиги Европы. Моя ставка – победа «Севильи», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 8.45.

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