Чехия — Словения: ставка Владимира Плющева на матч чемпионата мира по хоккею — 2023

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч ЧМ-2023 Чехия – Словения.

Ставка: победа Чехии с форой (-3.5) за 1.98.

«После сенсационного поражения от Латвии (3:4 ОТ) команда финского тренера Кари Ялонена, который хорошо известен по работе в России, будет рвать и метать в предстоящем матче. Лукаш Седлак в особенности. Ведь ему игра с Латвией не удалась.

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Словения же испытывает явные проблемы с атакой. Всего две заброшенные шайбы в трёх матчах. Ну а сухое поражение от Норвегии и вовсе разочаровало болельщиков команды Матьяжа Копитара. Ясно, что в поединке с Чехией, которой словенцы проиграли оба очных матча, им будет очень тяжело. И вряд ли Словении удастся избежать крупного поражения. Победа Чехии с форой (-3.5)», — сказал Плющев.

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 18 мая 2023, четверг. 16:20 МСК Чехия Не начался Словения Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 8.45.

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