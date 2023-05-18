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«АЗ Алкмар» — «Вест Хэм»: прогноз Егора Титова на матч 1/2 финала Лиги конференций

«АЗ Алкмар» — «Вест Хэм»: прогноз Егора Титова на матч 1/2 финала Лиги конференций
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «АЗ Алкмар» – «Вест Хэм» в полуфинале Лиги конференций сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.

«В этой паре в первом матче было очень интересно. Голландцы вели после первого тайма, больше владели мячом, но в какой-то момент они упустили инициативу, и более классные футболисты «Вест Хэма» этим моментально воспользовались. Вообще, моментов у лондонцев было гораздо больше, они были конкретнее, а игроки ничем, кроме владения, и не отличились.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дома «Алкмару» надо будет пытаться создать давление, заставить ошибаться «Вест Хэм». В принципе, ничего невозможного нет. Лондонцы не отличаются надёжной игрой в обороне, это не их. Убежать, забить – вот это их футбол. Вся атака «Вест Хэма» достаточно скоростная, многим ещё дали отдохнуть в выходные.

Я думаю, мы увидим, как хозяева будут разыгрывать мяч в позиционной атаке, а гости при первой возможности постараются убегать в контратаки. «АЗ Алкмар» достаточно организованная команда, но здесь ей надо идти вперёд и забивать. Должна получиться обоюдоострая игра, поэтому поставлю на тотал больше 2.5 мяча», — сказал Титов.

Лига конференций. 1/2 финала. 2-й матч
18 мая 2023, четверг. 22:00 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 8.45.

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