Вероника Кудерметова — Ангелина Калинина: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Риме

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Риме Вероника Кудерметова – Ангелина Калинина.

Ставка: победа Кудерметовой за 1.60.

«Встреча в полуфинале грунтового турнира в Риме двух этих 26-летних теннисисток если и не сенсация, то неожиданность точно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вероника Кудерметова, как мы и предполагали, сумела в труднейшем четвертьфинальном поединке взять верх над китаянкой Чжэн Циньвэнь – 3:6, 6:3, 6:4, и теперь россиянку ждёт интересный поединок против украинки Ангелины Калининой, которая обыграла в 1/4 финала, и тоже в трёх партиях, бразильянку Беатрис Хаддад-Майю – 6:7, 7:6, 6:3. Причём победа далась Калининой ещё труднее, чем Кудерметовой. При этом времени на отдых у обеих теннисисток больше суток.

Между собой девушки играли дважды, оба раза на харде матчи были трёхсетовые, счёт равный — 1-1. Конечно, и сейчас игра будет непростой. Но Вероника в рейтинге идёт 12-й, а Ангелина 47-й. Это и скажется. Кудерметова выйдет в финал, победив украинку в трёх партиях. Победа Кудерметовой», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 19.98.

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