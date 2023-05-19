Прогноз на матч Лиги 1 «Лион» — «Монако» с коэффициентом 2.70

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги 1 «Лион» — «Монако».

Ставка: обе забьют — нет за 2.70.

Обе команды завершают этот сезон далеко не в лучшей форме. «Лион» выступает не так уж и плохо, если смотреть исключительно на результаты. В шести последних матчах чемпионата у него шесть побед, пусть пять из них и с минимальным счётом. Тем не менее «львам» никак не удаётся закрепиться в еврокубковой зоне, так как осечки случаются неожиданно – они не смогли обыграть «Нант» (0:1), остались без очков с «Марселем» (1:2), а в прошлом туре допустили поражение от скромного «Клермона» (1:2).

Лучшие прогнозы на сегодня.

В итоге отставание от первой пятёрки выросло до четырёх очков, и в оставшихся матчах хозяевам необходим стопроцентный результат с ошибками конкурентов. При этом календарь «Лион» совсем не щадит, ведь в последних турах предстоит сыграть с крепкими середняками или конкурентами. «Монако» относится ко второй категории и тоже по-прежнему решает турнирные задачи.

В четырёх последних матчах гости смогли одержать лишь одну победу — над худшим клубом лиги «Анже» (2:1). Победный мяч в той игре забил Александр Головин, который старается оживить нападение красно-белых, но получается с трудом. В трёх из четырёх предыдущих встреч «Монако» не забил ни одного гола. Кроме того, в двух из трёх последних очных игр соперников забивал лишь один из них. Поэтому рассмотрим ставку «обе забьют – нет» с коэффициентом 2.70.

Экспресс с коэффициентом 19.98.

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