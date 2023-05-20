«Локомотив» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Факел» в 28-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.80.

«28-й тур РПЛ открывается матчем в Черкизове, где «Локомотив» будет принимать «Факел».

«Факел» приезжает в Москву после трёх побед подряд, причём сухих побед. И «Факел» уже вне зоны вылета. У «Локомотива» своя мотивация, индивидуальные бонусы у игроков, и наверняка по месту в турнирной таблице тоже были обещаны какие-то премиальные. Не знаю, что ещё может мотивировать сейчас «Локомотив». Но есть тренерский штаб, который требует от своих футболистов полной отдачи, и в последнем матче с Самарой только во втором тайме «Локомотив» после выхода Изидора и Глушенкова смотрелся более-менее. Не знаю, сыграет ли в этом матче Дзюба. Если сыграет, то, конечно, обороне «Факела» будет чрезвычайно сложно. У Артёма тоже свои индивидуальные показатели, и раз уж идёт — зачем что-то ломать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Есть принципиальность у этого матча. Разумеется. Евсеев против «Локомотива», плюс внутри «Локомотива» работает Сухина, Котов и Самедов в разные периоды работали в стане железнодорожников. Принципиальность понятна, она на поверхности. Но по уровню, по классу, конечно же, «Локомотив» посильнее. Плюс «Факел» после трёх побед подряд, ну, мне кажется, серию эту продлить вряд ли сможет.

Мой прогноз на эту встречу — победа «Локомотива» за 1.8, тем более москвичам надо постараться взять реванш за поражение в матче первого круга, когда «Факел» выиграл со счётом – 2:0», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 23.28.

Артета: «Арсенал» ещё может стать чемпионом, нельзя расслабляться.

Тихонов: для всех будет интереснее, если в дерби «Спартак» победит ЦСКА.

«Балтика» вышла в РПЛ.