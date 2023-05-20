Норвегия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2023 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2023 Норвегия – Чехия.

Ставка: победа Чехии и ТМ 6.5 за 1.82.

«Мы, конечно, немного переоценили на старте чемпионата сборную Чехии. Которая возьми и отдай два очка хозяевам группового турнира. Но, как говорится, с хозяевами поделиться – святое дело, тем более что у латышей после той победы появились неплохие шансы попасть с четвёртого места в плей-офф. Но кроме этой невнятной игры с Латвией, особых претензий к чехам нет, команда достаточно прилично сложена, качественные исполнители в наличии. И уж сборную Норвегии, ныне совсем уже «серенькую», чехи должны делать без особых изысков. Как, в общем-то, делали всегда за последнюю дюжину лет на всех турнирах. Последняя победа норвежцев над чехами зафиксирована в 2010 году, были тогда норвежцы хороши. Но после той победы чехи обыграли варягов семь раз – то есть вопросов тут быть не может.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Итак, не слишком обильный на заброшенные шайбы матч (обе команды предпочитают вдумчиво играть у своих ворот), с тоталом, не превышающим 6.5. И итоговой победой сборной Чехии, добытой в основное время.

Сборная Норвегии уверенно идёт ко дну. По такой динамике года три-четыре варяги в элите ещё продержатся, но дальше начнутся проблемы и немаленькие. А что поделать, если хоккей в Норвегии не входит в число самых любимых видов спорта?» — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 23.28.

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