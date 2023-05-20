«Локомотив» — «Факел»: прогноз Андрея Тихонова на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на игру РПЛ «Локомотив» — «Факел».
Ставка: победа одной из команд в один мяч за 2.50.
«Локомотив» внезапно оступился в прошлом туре, потерял очки в Самаре. Сказалось и отсутствие Дзюбы, и отсутствие турнирной мотивации у команды, и сверхмотивация «Крыльев». С «Факелом» тоже определённо будут проблемы — с приходом Евсеева воронежцы уже три матча подряд выиграли, вышли из зоны вылета, но их положение всё ещё шатко, поэтому расслабляться им нельзя. У «Локо» непонятно, сыграет Дзюба или нет. Команда в целом отлично смотрелась после зимней паузы, но, возможно, заряд иссяк, впереди маячат каникулы, и хочется уже поберечь себя», — сказал Тихонов.
Экспресс с коэффициентом 23.28.
Артета: «Арсенал» ещё может стать чемпионом, нельзя расслабляться.
Тихонов: для всех будет интереснее, если в дерби «Спартак» победит ЦСКА.
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