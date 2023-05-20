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«Локомотив» — «Факел»: прогноз Андрея Тихонова на игру РПЛ

«Локомотив» — «Факел»: прогноз Андрея Тихонова на игру РПЛ
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Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на игру РПЛ «Локомотив» — «Факел».

Ставка: победа одной из команд в один мяч за 2.50.

«Локомотив» внезапно оступился в прошлом туре, потерял очки в Самаре. Сказалось и отсутствие Дзюбы, и отсутствие турнирной мотивации у команды, и сверхмотивация «Крыльев». С «Факелом» тоже определённо будут проблемы — с приходом Евсеева воронежцы уже три матча подряд выиграли, вышли из зоны вылета, но их положение всё ещё шатко, поэтому расслабляться им нельзя. У «Локо» непонятно, сыграет Дзюба или нет. Команда в целом отлично смотрелась после зимней паузы, но, возможно, заряд иссяк, впереди маячат каникулы, и хочется уже поберечь себя», — сказал Тихонов.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
20 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Факел
Воронеж

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 23.28.

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Тихонов: для всех будет интереснее, если в дерби «Спартак» победит ЦСКА.

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